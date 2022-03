Test SBK, Rea chiude soddisfatto: "Buon feeling sulla moto, ora Aragon"

Due giorni di test complicata dal meteo, quella andata in scena sul Montmelo, per i piloti della SBK. Il Team Kawasaki ha concluso a metà della seconda giorrnata i lavori causa pioggia scesa sul tracciato.

Un imprevisto che comunque non ha scombussolato più di tanto le carte, consentendo agli uomini KRT di effettuare gran parte del ruolino programmato, con i piloti, Lowes e Rea, soddisfatti per il risultato.