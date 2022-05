SBK Estoril, pagelle: Rea vicino alla perfezione, Rinaldi sfiora il disastro

Terza tappa SBK 2022 dai molteplici temi in Portogallo: da Johnny Rea in qualità di reale riferimento delle derivate di serie, al rinato - grazie alla Ducati - Alvaro Bautista, passando attraverso le fatiche di Michael Ruben Rinaldi, sino alla "mezza" delusione di Toprak Razgatlioglu. E, se avete visto Scott Redding, fateci un fischio.

Johnny Rea - 9.5

Se esistesse un voto tipo "9,75", sarebbe perfetto per il nordirlandese, davvero vicino alla perfezione. Perché? Per le due vittorie ottenute su tre manche? Sì, ma a parte l'eccezionale score, è la modalità con cui lo ha totalizzato: mai domo, sempre a coltello tra i denti, come se la sua Ninja fosse la moto più aggiornata e veloce del lotto. No, la Kawasaki è migliorata, tuttavia è di color diverso dal verde la Superbike migliore della griglia. Rea, invece, è il pilota migliore, forse di sempre. SEMPREVERDE Alvaro Bautista - 9

Potremmo pronosticarlo quale futuro Campione del Mondo, e parliamo dell'edizione 2022 del campionato, non chissà tra quante stagioni future. Perché quando un pilota perde e sorride, significa che si è reso conto di alcune cose, tra cui: il potenziale per vincere c'è - e lo ha fatto nella prima manche - il potenziale per perdere poco e niente c'è - e lo ha fatto, giungendo terzo e secondo, dando l'impressione di aver evitato rischi - e sino alla fine della contesa. Rispetto al 2019, lo spagnolo ci mette più testa, un filo (giusto un filino eh) di gas in meno, guardando avanti, dimenticando i due anni orribili in Honda. RINATO Toprak Razgatlioglu - 8 "meno"