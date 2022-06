Sbk Misano, Rinaldi: “Bautista fa un altro sport al momento”

Un altro terzo posto dopo quello di ieri per Michael Rinaldi . Il pilota italiano si è caricato dopo la delusione della Superpole Race ed è partito per fare la sua gara, cosa che effettivamente ha fatto, portandosi a casa un terzo posto importante nell’economia del suo campionato.

“Ero abbastanza arrabbiato – dice Rinaldi – questa mattina il passo nel warm up era veramente buono. Poi in Superpole Race è successo qualcosa sulla moto, giravo un secondo più piano rispetto al warm up con gomma usata.

Sapevo che eravamo forti per la gara e sono partito fortissimo per poi controllare. Al settimo giro però non ne avevo già più, mi sono rilassato e mi sono messo a girare sul mio passo. Sono veramente felice, abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto ai primi round. Bautista sta facendo un altro sport al momento, è molto veloce. Se guardo al mio posso solamente essere felice, però mi servirà ancora qualche gara per essere davanti costantemente.”

“Il livello è altissimo – prosegue l’italiano – e non serve guardare se perdo in frenata come Razgatlioglu o in uscita di curva come Bautista, penso che si possa avere una frenata come quella di Razgatlioglu ma devo guardare dalla mia parte dove perdo velocità durante il giro.

“Quello che ho fatto al Mugello – aggiunge il pilota Aruba.it – è stato lavorare sul passo e sui piccoli dettagli. Sapevo che sarei stato lento ad Estoril ma guardo al futuro e non a vincere poche gare in un anno ma voglio essere costante tutto l’anno. Adesso abbiamo una buona base e partendo da quella possiamo fare un bel campionato.”

Rinaldi: “Questo podio è più importante di quello di ieri”

Quanto è diverso questo podio rispetto a ieri?

“Significa tanto perché sono partito da dietro e nessuno davanti ha avuto problemi con la moto come ieri. Oggi ero più forte e questo prova che passo dopo passo posso arrivare davanti anche io.”

Il nuovo metodo di lavoro funziona?

“Sì funziona e sono contento perché tutto il team mi supporta”

Abbiamo visto Dovizioso nel paddock, ti ha dato qualche suggerimento?

“Dovizioso è molto intelligente, non conosce le moto e le gomme ma sa che faccio podio e non mi dice niente che non sia vero ma quando ho problemi mi aiuta grazie alla sua esperienza. Mi chiama dopo ogni gara. Oggi l’ho visto dopo la linea del traguardo ed insieme ai miei amici nel camion del team. E’ stato un momento speciale.”