Il venerdì di prove libere ad Aragon, primo round della stagione 2021 del mondiale Superbike, si è concluso con Chaz Davies davanti a tutti nella seconda sessione in sella alla Ducati Panigale V4-R del team Go Eleven, precedendo il campione del mondo Jonathan Rea.

Il gallese si è detto entusiasta della giornata ormai conclusa: “Il feeling è già buono sia con la moto che con la pista e il mio tempo sul giro è stato ottimo. Non avrei potuto chiedere di meglio per questa prima giornata della nuova stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe fare anche meno caldo, perciò sono davvero ottimista”.

“Mi sento bene con la nuova squadra”

Il 2021 rappresenta un nuovo inizio per Chaz, passato dal team ufficiale ad una squadra satellite Ducati: “E' un ambiente diverso da quello a cui ero abituato fino allo scorso anno, ma è un aspetto positivo secondo me. Con la nuova squadra mi sento bene e la moto non è così diversa da quella ufficiale, ma ho meno pressione addosso e può essere un bene per me”.

“Un altro aspetto fondamentale è l'avere per la prima volta un capotecnico inglese. Potersi consultare con una persona che parla la tua stessa lingua permette di lavorare in modo più efficiente e di comprendere meglio alcuni dettagli”, prosegue il numero 7.

Pensando alla Superpole, infine, Chaz ha le idee chiare: “Ho già in mente la mia strategia per la qualifica: pensare soltanto ad aprire il gas”, conclude scherzando.

