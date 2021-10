Con la conclusione del Round argentino di San Juan, il mondiale Superbike è ormai ad un solo appuntamento di distanza dalla fine delle ostilità per questo 2021. Al termine del weekend di Villicum, la situazione in classifica continua a sorridere a Toprak Razgatlioglu che, con due vittorie ed un terzo posto, resta leader del Mondiale a quota 531 punti. Con ben 30 lunghezze di vantaggio sul diretto inseguitore Jonathan Rea.

Rimane saldamente in terza posizione Scott Redding, vincitore di Gara 2, mentre per il quarto posto la lotta (tutta italiana) è più serrata che mai, con Michael Ruben Rinaldi davanti ad Andrea Locatelli di soli otto punti prima del fine settimana conclusivo di Mandalika, che andrà in scena tra circa un mese sul nuovo tracciato indonesiano.

Incerta anche la battaglia per la prima posizione tra i piloti indipendenti, con Garrett Gerloff che precede Axel Bassani (rispettivamente ottavo e nono dell'assoluta) per soli 14 punti, ma con il pilota veneto in gran forma in questa ultima parte di stagione.

