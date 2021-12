SBK, Motocorsa, Ducati e Bassani: trio italiano pronto al bis iridato

Tuttavia, resta un campionato 2021 veramente memorabile, nel quale la Ducati condotta dal "el bocia" ha spesso relegato a miti consigli più di un avversario ufficiale. Perciò, perché non bissare l'impegno reciproco, sfociante in un 2022 maggiormente competitivo e promettente di eccellenti risultati?!

In Indonesia, la squadra di Lorenzo Mauri e il giovane veneto hanno sfiorato il titolo relativo alla categoria Indipendenti, classifica dedicata alle formazioni private. La missione non è stata centrata, ma di un soffio, perché nella caduta rimediata dal numero 47 c'era lo zampino di Michael Van Der Mark .

Tutti i team lavorano (quasi) tutti i giorni dell'anno ma, credeteci, il Motocorsa toglie il "quasi" dalla frase appena letta. Lorenzo Mauri ha in Lurago d'Erba la base della squadra, alla quale fornisce mani, cervello e tanta passione. La conferma di poter contare nuovamente su Bassani, lancia il manager verso il prossimo mondiale: "Sono contento di avere ancora con noi Axel - il suo entusiasmo - insieme ci impegneremo per bissare i risultati colti quest'anno. Avremo dalla nostra maggiore esperienza e non saremo da considerare esordienti di classe. Non vediamo l'ora di tornare in pista, lavoriamo per toccare livelli di competitività ancora più alti".

Gino Rea e Honda FCC TSR: colpaccio Endurance riuscito