SBK: Test positivi a Portimao per i piloti HRC, Lecuona e Vierge

Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno concluso ieri, due giorni di test sul tracciato di Portimao. La squadra HRC 2022 , che andrà a competere nel Campionato del Mondo Superbike, ha portato avanti dei test privati sul tracciato portoghese per far provare ai due piloti la nuova CBR1000RR-R Fireblade che sembra aver riscosso il favore dei due riders.

L'adattamento dei due piloti alla nuova moto, sembra sia stato fruttuoso: Lecuona e Vierge, entrambi provenienti dal Motomondiale, avevano già avuto un primo assaggio della Honda durante tre giornate sul tracciato di Jerez, ed ecco che adesso è toccato a quello fatto di “saliscendi” di Portimao. Durante la prima giornata, con clima soleggiato e una temperatura massima di circa 20°C, sia Iker che Xavi hanno potuto sfruttare al meglio il tempo a disposizione in pista, lavorando con i rispettivi team sia per adattarsi alla nuova categoria che per contribuire allo sviluppo delle loro Honda. Il Team HRC tornerà in pista tra pochi giorni, e lo farà ancora una volta sul circuito andaluso di Jerez de la Frontera per un'altra sessione di test in programma il 22-23 febbraio.

Piloti favorevolmente colpiti dalla Honda CBR

Intanto, ecco le impressioni dei due piloti dopo Portimao: “Sono davvero contento del feeling che ho avuto con la Honda su questa pista - ha detto l'ex pilota Moto2 Xavi Vierge -. All'inizio mi sentivo come se non avessi mai guidato su questa pista prima. Giro dopo giro, ho iniziato ad abituarmi alle sensazioni, a prendere confidenza e a capire meglio la velocità. Abbiamo iniziato a provare alcune parti e allestimenti diversi, concentrandoci sull'elettronica e sulla geometria della moto. Una cosa molto positiva è che siamo stati in grado di migliorare ad ogni uscita che abbiamo fatto, senza intoppi e senza indugi. Nei due giorni abbiamo completato una grande quantità di giri e raccolto così tante informazioni che aiuteranno i tecnici a prepararsi per il prossimo test. Dobbiamo continuare così perché stiamo lavorando bene e nella giusta direzione”.

Anche per Iker Lecuona, la risposta a qesti test di Portimao è stata positiva: “In questi due giorni siamo migliorati molto, sia in termini di feeling con la moto che di prestazioni complessive della moto. Giovedì abbiamo lavorato sulle gomme e testato anche alcune novità, facendo un buon passo avanti e girando in modo molto costante. Sono anche felice che il mio feeling con la moto sia stato simile sia qui che a Jerez, due piste molto diverse. I punti favorevoli e i punti su cui dobbiamo migliorare sono essenzialmente gli stessi su entrambi i circuiti, il che significa che la nostra direzione è chiara”.

Yamaha Mondiale: Ben spies, toccata, vittoria e fuga