SBK, Oettl - Go Eleven: ecco la Panigale V4R per il 2022

Pronti a sorprendere. Dopo un 2021 meno soddisfacente del previsto, il team Go Eleven può guardare con rinnovata fiducia alla stagione 2022, che ha ufficialmente preso il via oggi in quel di Cherasco, città natale del team. Una fiducia che nasce dalla nuova linfa portata da Philipp Oettl, l’elemento di novità che si unisce a quello confermativo rappresentata dalla Ducati Panigale V4R.



Quest’ultima presenta poche novità dal punto di vista della livrea, con l’azzurro (l’anno scorso rivoluzionario per una Ducati) che resta il colore dominate, sposandosi bene con il nero, il bianco e quel tocco di giallo fluo portato dal pilota tedesco, al quale è giustamente toccato l’onore di svelare al mondo i nuovi colori.

Oettl: “I team italiani sono ricchi di passione” Oettl come detto rappresenta la novità, e sembra già aver iniziato la conoscenza della Panigale con il piede giusto, almeno in virtù di quanto mostrato nei test di Portimao andati in scena a febbraio. “Il salto da 600 a 1000 è davvero enorme - ha raccontato Philipp - in primis per la potenza. La Superbike è una moto che richiede uno stile di guida totalmente diverso”.



Già a buon punto sembra anche il feeling con il team, che essendo italiano ha già trasmesso ad Oettl buone sensazioni. “Mi piace correre per i team italiani, dato che sono ricchi di passione per questo sport”. Ramello: “Speriamo di replicare quanto fatto con Rinaldi”