Test Misano: Bautista alza la voce e chiude davanti a tutti il Day 2

Cala il sipario sui test di Misano della Superbike, con una conferma in salsa spagnola . A chiudere i test davanti a tutti infatti è Alvaro Bautista, primo grazie al tempo di 1’33”574, ad un solo decimo circa dal record della pista griffato Jonathan Rea. Un risultato incoraggiante per lo spagnolo, che nel finale ha anche mostrato di essere molto rapido sul passo. Seconda piazza per Garrett Gerloff , unico pilota insieme a Bautista a scendere sotto il muro dell’1’34, ed apparso in grande forma anche in questa seconda giornata nonostante le diverse novità da provare. Chiude l’ipotetica prima fila Lucas Mahias, capace di sfruttare al meglio la SCX nel pomeriggio piazzando ai piani alti la sua Kawasaki.

Si conferma nelle prime posizioni anche Philipp Oettl, a sette decimi dalla vetta dopo aver chiuso la prima parte di giornata in testa, ma comunque davanti a Michael Ruben Rinaldi, alle prese principalmente con il primo test del nuovo forcellone. La prima BMW in classifica è quella di Scott Redding, già nove decimi da Bautista, ma comunque più rapido del duo Bonovo formato da Eugente Laverty e Loris Baz, classificatosi alle sue spalle in quest’ordine.



Chiude la top ten Tom Sykes, che conclude la sua prima due giorni in sella alla Panigale V4R ad un secondo dalla vetta, precedendo Kohta Nozane e Axel Bassani: giornata non particolarmente brillante per il giovane veneto, autore di una scivolata alla Rio nel pomeriggio. Alle spalle di Axel ecco Luca Bernardi, che riduce il suo distacco dalla prima piazza a meno di un secondo e mezzo, rispetto agli oltre tre secondi incassati a Portimao.



In Supersport è giornata di record, con ben tre piloti (seppur di solo un decimo circa) sotto il precedente record della pista, che resisteva dal 2015 con la firma di Jules Cluzel. A guidare la classifica di categoria è Can Oncu in 1’33”209, seguito dall MV Agusta di Niki Tuuli e dalla Ducati di Nicolo Bulega, con Yari Montella 4° a sette decimi. Da segnalare infine la scivolata pomeridiana di Mattia Pasini, alle prese con la conoscenza della Panigale del team Broncos.

SBK, test Misano: gli scatti più belli della prima giornata