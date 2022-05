Classifica Piloti SBK: Bautista ancora leader dopo l'Estoril

Il terzo round della Superbike, disputato sul tracciato portoghese di Estoril , viene consegnato agli archivi dopo una seconda gara conclusa con una manovra magistrale di Jonathan Rea ai danni di Alvaro Bautista . Lo spagnolo però conserva la leadership del campionato con 17 punti di vantaggio sul nordirlandese di Kawasaki. 161 a 144 in favore dello spagnolo.

Scivola invece a 52 punti di ritardo (109 punti) dalla Ducati #19 il campione del mondo Toprak Razgatlioglu, ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione nonostante il triplo podio nel weekend lusitano. Quarta posizione a quota 84 punti per il suo compagno di squadra, Andrea Locatelli. L’italiano della Yamaha precede lo spagnolo Lecuona ed il connazionale Rinaldi che, dopo tre round, ha già 101 punti di ritardo dal compagno di squadra. Tra gli Indipendenti Bassani rimane il migliore con 43 punti, 5 di vantaggio su Loris Baz, la prima BMW in classifica.

La classifica piloti dopo Estoril