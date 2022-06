SBK Misano, Razgatlioglu amaro: “Ora posso solo pensare alla prima vittoria”

Forse è presto per dirlo, ma l’immagine di Toprak Razgatlioglu che abbandona mestamente la sua moto sul rettilineo di Misano potrebbe essere a fine anno una delle tre foto più significative della stagione 2022. Il turco ha dovuto fare i conti con un nuovo zero, il secondo stagionale, che ha riportato alla mente i problemi di affidabilità avuti l’anno scorso, ad esempio a Barcellona.



“Stavo lottando per il podio ed inseguendo Bautista e Rea – racconta il campione del mondo in carica - cercando di conservare le gomme in vista degli ultimi sei o sette giri, ma il problema tecnico ha posto fine alla mia gara. Certamente non è stata una buona giornata”.