SBK: nella cornice di Donington Park, l’atteso arrivo di Mackenzie

Dopo aver perso la possibilità di debuttare ad Assen, il campione in carica del BSB Tarran Mackenzie correrà per la prima volta sulla scena iridata della Superbike in occasione del round inglese, in programma a Donington Park dal 15 al 17 luglio. E lo farò con il team che lo accompagna nel campionato britannico, il McAMS Yamaha.

La prima opportunità di confrontarsi con i piloti iridati l’aveva avuta nel round di Assen, ma l’opzione sfumò perché si ruppe la gamba nei test pre-stagionali BSB. Questa volta è reduce da un altro infortunio, rimediato nell’ultimo round del BSB, dove però cadde durante le prove saltando Gara1, disputando poi le altre due prove. Ora è pronto a seguire le orme del padre Niall e il 26enne guiderà una Yamaha R1. Le novità con cui dovrà confrontarsi sono diverse, basti pensare all’elettronica Magneti Marelli e anche alla specifica del motore, ma il tracciato non sarà per lui una novità. L'emozione della prima volta di Mackenzie Mackenzie ha ammesso: “Sono davvero contento di fare il mio esordio nel Campionato del Mondo Superbike a Donington. Ovviamente ero deluso del fatto di non aver esordito ad Assen”. Il debutto avverrà così nel suo round di casa: “Donington per me è una pista speciale: si trova a soli 10 minuti da casa mia e lì mi sono tolto tante soddisfazioni nel BSB. Non vedo l’ora di salire in sella a una R1 del World Superbike per vedere cosa possiamo ottenere”. Le novità con cui dovrà fare i conti non lo spaventano: “C’è tanto da imparare con il motore e l’elettronica ma conosco bene il telaio dato che la mia moto con cui corro nel BSB è molto simile. Nel Campionato del Mondo il livello è davvero elevato”.