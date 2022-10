SBK Argentina Bassani: "Che divertimento duellare con Rea, volevo batterlo"

Axel Bassani non è più una sorpresa oramai, ma vederlo in lotta per le prime posizioni difficilmente non regala emozioni. Anche a San Juan infatti il pilota veneto ha evitato di accontentarsi di una 3° posizione in cassaforte, cercando con le unghie e con i denti di battere Jonathan Rea per la 2° piazza. L’operazione non è andata a buon fine, con un 3° posto comunque più che dorato.



“Mi piace molto il tracciato - racconta Axel - si addice al mio stile di