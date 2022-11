Dalla 888 alla V4R, tutte le Ducati vincitrici del titolo costruttori in SBK

La stagione trionfale di Ducati in SBK si conclude con il titolo costruttori arrivato con due gare di anticipo sulla fine del mondiale. Come per il titolo piloti, sono passati 11 anni anche per quello marche (2011 con la 1198 di Carlos Checa del team Althea). In totale sono 18 i titoli costruttori di Ducati nella sua storia.