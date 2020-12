Come un fulmine a ciel sereno arriva un annuncio clamoroso: Scott Deroue dopo quattro anni lascia il team MTM Motoport Kawasaki con il quale è entrato nel Mondiale nel 2017, anno peraltro di esordio del Mondiale 300.

Finisce dunque l’avventura dell’olandese con la squadra di Ludo Van der Veken con la quale ha conquistato un buon discreto numero di vittorie (6 in quattro anni), 20 podi e due volte il titolo di vice campione del mondo, quest’anno alle spalle del compagno di box Jeffrey Buis.

L’olandese commenta così questa decisione: “Sono stati quattro anni fantastici con MTM Kawasaki. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare a un accordo per il 2021. Mi sarebbe piaciuto restare con il team ma l’offerta era inferiore agli anni scorsi e così ho preso questa decisione. Ho dei bellissimi ricordi che mi legano a MTM Kawasaki e per questo vorrei ringraziare tantissimo tutto il team! Non so ancora dove correrò l’anno prossimo. Lo scopriremo più avanti.”

Pronta la replica del proprietario di MTM Motoport Ludo Van der Veken che commenta: “Insieme a Scott abbiamo portato il nostro team del WorldSSP300 a dove ci troviamo oggi. Per questo gli sono molto grato. Nel corso degli anni siamo cresciuti tanto a vicenda e insieme abbiamo conquistato ottimi risultati. Diciamo addio a un pilota forte ma a volte così vanno le cose. Auguro a Scott tutto il meglio per il futuro.”

