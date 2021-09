Per la seconda volta in tre round, il poleman della Supersport parla spagnolo. Nella gara di casa di Barcellona Manuel Gonzalez (ParkinGO) partirà dalla prima casella della griglia di partenza grazie al tempo di 1’44”593, fatto segnare all’ultimo respiro, per strappare la pole dalle mani di un redivivo Krummenacher.

Turno di Superpole nel quale non c’è stato nulla di particolare da segnalare tranne i giri cancellati a Valle, Sebestyen ed Hobelsberger e la caduta di Caricasulo a metà turno alla curva 10. Federico è riuscito a riprendere la via della pista nel finale del turno e strappare la nona posizione.

La prima fila quindi è composta da Gonzalez-Krummenacher, alla prima gara con CM Racing, e Niki Tuuli. Tre nazionalità e due marche diverse in prima fila. La seconda fila è aperta da De Rosa con Oettl ed Odendaal, che artiglia la sesta posizione in griglia proprio all’ultimo respiro ed in scia al suo compagno di squadra Sebestyen.

Terza fila con Fuligni, Soomer ed appunto Caricasulo. La quarta fila della griglia è invece di Oncu, Hobelsberger, quinto prima che gli cancellassero il giro per track limits, e Van Straalen sulla Yamaha di EAB Racing lasciata libera da Krummenacher.

Verdoia, Orradre, al debutto con le 600 in questo weekend, e Sebestyen chiudono la top 15 della qualifica. Seguono Manfredi, Brenner, Bergman, Fabrizio, Valle, Alcoba, Sanchis Martinez, Jespersen, Patacca, Arbel, Takala, Taccini, Hendra Pratama, Cauchi, Frossard, Vostatek, Montella, Montero Huerta, Kawasaki, Van Eerde, Sahin.

Classifica della Superpole

