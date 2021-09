È ancora fortissimo il dolore per la scomparsa di Dean Berta Vinales, giovane spagnolo morto a Jerez sabato scorso durante la gara della Supersport 300.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti via social da parte di piloti e addetti ai lavori, ai quali si aggiungono le parole struggenti di Rebecca Ortola, fidanzata di Dean.

Rebecca: “Hai meritato il meglio di questa vita”

“Perché? Perché la vita è così e ti porta via le persone che ami di più in questo mondo? Non ho la forza né le parole per esprimere il mio dolore in questo momento” ha scritto Rebecca, colma di dolore per la perdita del fidanzato. “Dal giorno in cui ti ho incontrato, abbiamo iniziato a parlare ogni giorno fino a quando te ne sei andato… Dal primo giorno ho saputo che eri tu, nonostante i nostri alti e bassi nella relazione, ero sicuro che saremmo rimasti insieme SEMPRE, non importa cosa, saremmo stati sempre tu e io“.

La lettera continua: "Mi mancheranno i tuoi messaggi ogni mattina: ‘Buongiorno mia pichucha com’è stata la tua giornata’, mi mancheranno i tuoi messaggi romantici che mi dicono: ‘La mia vita senza di te non ha senso, grazie per essere con me nonostante tutto, ti amo’, o quei messaggi come: ‘Sei la migliore fidanzata del mondo, non so come hai potuto notarmi, non ti merito…’ Sì, ti merito, hai meritato tutto il bene in questa vita. La tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre con te”.

“Ti prometto che ci vedremo presto, la tua pichucha. Come dicevi tu: ‘Sempre insieme, vita mia’. Ti amo con tutto il mio essere. Riposa in pace tesoro, tu sai tutto“, conclude Rebecca. Una lettera piena di amore e dolore, dinanzi alla quale è difficile non farsi scendere una lacrima.

