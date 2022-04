Aragon, SSP600: capolavoro di Baldassarri in Gara 1, 5° Bulega

La prima gara dell'anno della SSP600 è andata in scena, ed è servita per iniziare a intravedere quelli che potrebbero essere i valori in campo della stagione. In un campionato che con le aggiunte di piloti come Baldassarri e Bulega ha ulteriormente alzato il livello e posto in essere molti temi da approfondire. La corsa è stata un'affare a tre, con il poleman Baldassarri , e poi Oncu ed il campione del mondo Dominique Aegerter, autori di un passo gara decisamente migliore rispetto agli insegutori.

Capolavoro di Baldassarri e salvataggio "alla Marquez"

La gara spagnola non ha deluso le aspettative, con un epilogo che difficilmente sarà dimenticato. Una corsa dominata da Baldassarri, Aegerter e Oncu che, partiti dalla prima fila, sono stati bravi a selezionare subito gli inseguitori, capitanati da Niccolò Bulega che ha provato a ricucire invano il gap, concludendo quinto al traguardo. Nella prima metà di gara Oncu ha provato a prendere la fuga ma i due piloti Yamaha non hanno mollato la presa, dando l'impressione di avere sempre tutto sotto controllo, ed infatti a 7 giri dalla fine la bagarre tra di loro si è concretizzata. Baldassari supera Oncu e lo stesso fa il compagno di marca mettendosi subito alla ruota dell'italiano. Dopo un botta e risposta durato due giri, Aegerter infila Baldassarri ponendosi davanti a tutti e provando ad allungare, mostrando il passo fatto vedere nelle prove. Tuttavia, all'ultimo giro, l'ex pilota del motomondiale riesce a rimettersi davanti, arrivando in prima posizione all'ingresso dell'ultimo curvone prima del traguardo.

Quando sembrava tutto fatto, l'anteriore del pilota Yamaha inizia a chiudersi, ma con un salvataggio "alla Marquez", Baldassarri è riuscito a tenere la moto e a non scivolare, con una manovra che ha dell'incredibile. Aegerter, costretto ad andare largo in virtù del salvataggio del rivale, si è dovuto così accontentare della seconda posizione. Podio completato da Oncu, che ha preceduto Van Straalen e Bulega. Sesto Tuuli davanti a Manzi e Caricasulo. Da segnalare l'ottimo esordio dei rookie, dal campione del mondo della SSP300 Huertas, abile nel chiudere la gara in nona posizione, a Bahattin Sofuoglu, partito dalla 25esima casella e arrivato in 12esima.

L'ordine d'arrivo di Gara-1