Pagelle MotoGP: Bastianini da 10 e lode in Francia, Bagnaia insufficiente

Il GP di Le Mans si è mostrato uno dei più cruciali della stagione fino ad ora; Enea Bastianini ha messo per la terza volta la sua moto davanti a tutti, ma questa volta il successo ha un sapore diverso per il modo in cui è arrivato, ovvero dopo una breve ma intensa bagarre con Pecco Bagnaia, possibile compagno di squadra nella prossima stagione.

Enea Bastianini - 10 e lode

Gara più che perfetta per "il Bestia", che dopo un weekend altalenante ha sfoderato una prestazione impeccabile, dapprima seguendo le due Ducati ufficiali e successivamente sfidando e battendo Pecco Bagnaia. Terzo successo stagionale e leadership della classifica sempre più vicina per il riminese che prenota la sella ufficiale Ducati per il prossimo anno. Il riferimento tecnico della rossa e forse dell'intera MotoGP in questo momento è lui, che al Mugello vorrà legittimare questo status.

Jack Miller - 8,5

L'australiano si è espresso in maniera costante in Francia, il podio non è mai stato in discussione e la caduta del compagno di squadra gli ha permesso di conquistare la seconda posizione. Nelle ultime gare Miller sembra aver ritrovato una certa competitività, sintomo di un feeling sempre crescente con la GP22. Le voci di mercato lo danno lontano dalla Ducati ufficiale per il prossimo anno, ma con questi risultati l'australiano conferma di essere tra i più veloci della top class.

Aleix Espargaro - 8

Lo spagnolo continuare a brillare in sella a un Aprilia che ormai è una certezza. Espargaro sta guidando come mai ha fatto fino ad ora e con questo risultato i podi salgono a 4 in totale, di cui gli ultimi 3 consecutivi. Anche la gestione della gara è stata pressochè perfetta nonostante un passo non in linea con i primissimi; lo dimostra la difesa su Fabio Quartararo, tenuto a bada nel finale.

Fabio Quartararo - 6,5

Quarta posizione al traguardo per il campione del mondo in carica che per molti oggi era l'uomo da battere; il passo mostrato nelle prove lasciava presagire ad una fuga ma la difficile partenza avuta ha condizionato in negativo tutta la sua corsa. La Yamaha continua a soffrire per quanto riguarda la mancanza di motore ma la sensazione per questa volta è di un Quartararo leggermente sottotono.