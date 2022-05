MotoGP Mugello, Bagnaia: “Impressionante vedermi dalla Shoulder Cam”

Francesco Bagnaia è concentrato e molto ottimista dopo che la giornata si è conclusa e a bocce ferme tira le somme di questo venerdi. “Sono contento per come sia andato oggi. Ci siamo concentrati sulle gomme per prepararci al brutto tempo di domani. La media davanti mi ha sorpreso con le alte temperature di oggi, ma l’ho montata soprattutto in vista dei prossimi giorni”

Pecco butta un occhio anche sul favorito Aleix Espargaro e dice: “Rispetto a lui - riferendosi allo spagnolo del team Aprilia - siamo più veloci, ad oggi; però sicuramente c’è ancora tempo”.

Pioggia o non pioggia? Questa è la domanda che si sta ponendo tutto il paddock per le Qualifiche e per la gara di domenica: cosa dirà il meteo? “Sabato dovrebbe piovere, ma speriamo che se proprio deve venire giù, venga nelle FP4 così ci possiamo preparare a tempo debito per la sessione di Qualifiche. Sicuramente la giornata di Domenica sarà più fredda, ma la probabilità di pioggia è minima, staremo a vedere.” così parla Bagnaia riguardo il meteo delle prossime ore sul circuito del Mugello. Setup Ducati Per il GP d’Italia il team di Borgo Panigale ha apportato alcune migliorie sulla GP 22 tra cui la carena, che Francesco ha montato per questo weekend. “Oggi ho montato la carena d’inizio anno con la quale in Qatar mi sono trovato molto bene. Ci da sia il giusto top speed, ma soprattutto la guidabilità che ci manca.”