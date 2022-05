GP Italia, Suzuki tiene a bada i "bollenti spiriti": cerchio bianco per Rins

Sempre in Toscana, ecco una soluzione vista su altre moto: Ducati e Yamaha, per esempio, ma l'opzione sfoggiata dalla GSX-RR è ancora più evidente. Cerchio anteriore bianco sulla quattro cilindri di Alex Rins, come potete vedere in foto. Il catalano lo ha usato durante il terzo turno di prove libere.

Meno calore, pressione pneumatici sotto controllo

Come già fatto da Aruba Ducati in SBK e Yamaha Monster Energy in MotoGP: questione temperature e pressioni sono legate e sensibili, ecco perchè ogni dettaglio è pensato ad hoc. Nel caso della Suzuki - come spiegato dal team - l'obiettivo è calmare i "bollenti spiriti" del cerchio anteriore e della copertura.

Di conseguenza, come svelato più volte dai responsabili Pirelli in SBK e Michelin nella top class prototipale, ne giova la pressione di gonfiaggio dello pneumatico, rivelatasi più "fedele" nell'arco dell'esercizio da inizio a fine sessione. Mentre si attendono sensori unici per tutti, si lavora per gestire ogni dato alla perfezione.